Korkularını paylaş

BEŞ aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Geriliyorum. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları istem dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler meydana gelebilir. Eşinle korkularını paylaş. Asla çekinme. Ona her şeyi anlat. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.

ŞEKER 'SİNYAL' KESER

43 yaşındayım. Altı aydır şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Son üç aydır bana bir şeyler oldu. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şeker, cinsel hayatı bu kadar çabuk etkiler mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.

KOLESTEROL ÖNEMLİ

YAŞIM 46. Hanımla aramız kötü. Strese gelemiyorum. İlişkide yeterince sertleşemiyorum. Ailemde yüksek kolesterol var.Bu da cinsel hayatı etkiler mi?

'KOLESTEROL yükseldi' diye sertlik etkilenmez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Ancak damar sertliği yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir. Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum kan akımıyla ilgilidir. Yani yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşme de azalabilir. Aynı zamanda kalp damarları da bu nedenle tıkanabileceğinden kalp krizi riskleri de artabilir. Ayrıca kan şeker düzeyi düşük olduğunda bu şikayetler görülebilir.

Açlık ve tokluk glikozuna baktır.