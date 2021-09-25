Eşim çok utangaç
YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor.
En büyük sıkıntı, korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir.
Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur.
Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın.
Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, uyuşturucu, alkol, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir.
Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun.
Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurmak gerekebilir.
DERDİM SERTLEŞME
8 yıl önce bacağımdaki problemden dolayı ameliyat oldum. Belden iğne yaptılar. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. İlaç kullanıyorum ama artık etki etmiyor. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı buna bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git.
Sonra üroloji gerekebilir.
Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek.
Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.
Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı.
Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.
Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla.
Sonra sonuçlarını gönder.
Karar verelim.
İKİZ BEBEK SORUNU
Eşimle ikiz bebek istiyoruz. Şansımız nedir? Hangi faktörler etkilidir?
İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır. İkiz gebelikler özellikle siyah ırkta ve Asyalılar'da fazla rastlanmaktadır.
Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı, kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre yüzde 25-30 fazladır. Çok doğum yapmış annelerin çoğul gebeliğe sahip olma olasılığı daha yüksektir.
Özellikle 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapan bir faktördür. İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk üç ayı içerisinde oluşmaktadır.
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