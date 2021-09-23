Hanımla durum kötü

42 yaşındayım. 3 senelik evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar şerbet iç dedi. İçiyorum. İyice kötü oldum. Bu yaşta böyle olur mu?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç Hastalıkları Uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan Şeker Yükleme Testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir.

Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre Psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç Mutlu Sonlanır. Merak etme.

Harekete geç.



ŞEKER MOLASI

Yaşım 45. Beş yıldır şeker hastasıyım. Erkeklik erken bozulurmuş şekerde. Tedbir alabilir miyim?

ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bu günün İşini Yarına bırakmayın.

HEMEN BİTİYORUM

1 aydır evliyiz. Her akşam eşimle beraber oluyoruz. Ama ilişki beş dakikadan fazla sürmüyor. Eşim nefes nefese kalıyor. Tabi biz de hemen bırakıyoruz. Eşim astım mı oldu acaba?

TESPİTLERİN önemli. Nefes darlığı cinsel performansı olumsuz etkiler. Aile hayatınızda olumsuz etkilenir. Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanına muayene olsun. Burnu tıkalı olmasın. Eşinle konuş. Gurur yapmasın. Takibe başlasın.

OLUMSUZ ETKİLER

"Avokado cinsel gücü arttırır" dediler. 1 haftadır her gün 4 tane yiyorum. Ne zaman etkisi çıkar?

CİNSEL aktivite böyle bir şey değil. Bazı kişilerde hormonlara, bazı kişilerde beslenmeye bazı kişilerde sosyal yaşam ilgili sorunlar cinsel gücü olumsuz etkiler. Normalin fazlası olursa sonra zararı da olur.