İlişkide mutsuzuz

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. İlişki sırasında ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

DURUMUN CİDDİ

3 haftadır depresyon hapı içiyorum. Birkaç gün önce durduk yere penisim sertleşti. Ağrı oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Hangi doktora gitmeliyim?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarakbu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için de doktorunla konuş.

YENİ EVLİYİZ AMA...

40 yaşındayım. İki aylık evliyiz. Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz. Sorunca sinirleniyor. Ne yapmalıyım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.

Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz ama eşinin gönlünü al. Kız evinin naz evi olduğunu unutma. Kırdıysan, tamir et. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.