Cinselliği etkilemez

Nafiz Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Ben de aşk hayatımızı olumsuz etkiler diye çekiniyorum. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Ancak doğum kontrol hapları, cinsel hayatınıza zarar vermez...

İŞİMİZ YAŞ!

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de bu çıktı! Hastalık olabilir mi?

ÖZELLIKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.

YULAF TÜKETME...

İshalim 3 aydır devam ediyor. Doktora gittim Çölyak hastalığı olabilir dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün. Manyetik yatak tedavisi ve ozon tedavilerinden de faydalanabilirsin.

İLK NEDEN STRES

Kardeşim sedef hastası. Derisi pul pul pullanıyor. Neden oldu?

DERİ yenilenmesi 3-4 haftada bir olur. Bazen 3-4 günde bir deri yenilenir. Dökülür. Pul pul olur. Ailesel yatkınlık vardır. Ancak sedef için tetikleyici faktör çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres ve sıkıntıdır. Güneş ışığı sedefi iyileştirir. Aşırı alkol alımı, sigara, diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar da sedefi kötüleştirebilir. Gerektiğinde psikolog desteği, sıkıntılarla mücadeleye yardımcı olur.