5 yılda 3 çocuk!
BU operasyon, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.
Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde bir değişiklik meydana getirmez.
Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
ÖNCE NEDENİ BULUNMALI
24 yaşında bir erkeğim. Çok saçım dökülüyor. PRP iyi gelir diyorlar. Doğru mu?
ÖNCE saç dökülmesinin nedenlerini aramamız ve bulmamız lazım. Eğer dökülmenin sebebini tedavi etmezsek PRP ile saç güçlendirmesi de yapsak kalıcı fayda sağlamaz.
Önce seni muayene ederiz.
Geçmişte yaşadığın hastalık, alerji, ailesel durumları belirleriz.
Risk faktörlerini tespit ederiz. Sonra kandaki vitamin, mineral ve hormonlara bakarız. Eksik varsa tamamlarız. Hastalık varsa tedavi ederiz.
Sonra PRP yaparız.
Merak etme. Gerilim, stres ve sıkıntı yapma.
Çünkü saçın bu nedenlerle de dökülür.
TAKİP GEREKLİ
Kuzenim 57 yaşında. Bağırsak kanserine yakalandı. Genetik dediler. Ben de korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?
ÖNCE sakin ol.
Olabilir demek, olur demek değil. Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir.
Bunun için sıkıntı, evham ve korku yapmak kötüdür. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Muayene ol.
Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın.
Kalın bağırsağın içini görmek için kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmez. Bunun dışında tetkiklerde önerilebilir. Bu takip edildiğin doktorunun kararı olacak unutma.
CİLDİ DE BESLER
Cildimi yenilemek istiyorum. Size gelen bir arkadaşım için PRP'li ozonlu krem vermişsiniz. Herkes için uygun mu?
CİLDİMİZ en hızlı aşınan organımız. Bu nedenle bakımı önemli. Kişiye özel tedaviler sıradan tedavilere göre daha faydalı ve başarılı sonuçlar sağlıyor.
Bu nedenle kişinin kendi cildine özel tedaviler daha iyidir. Tabi ki sizin için de gerekeni yaparız. Ozonlu kremlerin cilt yenilenmesinde faydası müthiş.
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