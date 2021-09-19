Hormon karmaşası

Askerde göğüslerim büyüdü. Cinsel organımda ağrı ve kilo kaybı şikayetim oldu. Doktora gittim. Benden kadınlık hormonu testi istemişler. Neden?

ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine jinekomasti diyoruz. Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur.

Ancak erkeklerde de bulunur. Laboratuardaki arkadaş hem konuyu bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor.

Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir.

Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da jinekomasti yapabilir.

TAKİP ŞART

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir.

Her ne kadar tarama testi değilse de istenir.

Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesi artar. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeyebilir. Düzenli takiplerini ihmal etme...

BEZE KANSERE DÖNER Mİ?

29 yaşındayım. İki yıl önce mememde beze fark ettim. Fibroadenom tanısı koydular. Küçüktü, takip ettiler. Adet düzensizliğim 3 aydır devam edince doğum kontrol hapı verdiler. Mememdeki beze büyür mü? Kanser riskim olur mu?

TAKİBİNİ ihmal etme.

Fibroadenom dediğimiz beze içindeki hücreler normal meme dokusundaki hücreler ile aynı olduğundan, fibroadenomlar vücutta salgılanan hormonlardan aynen meme dokusu gibi etkilenirler. Örneğin, gebelik dönemi ve sonrasında süt emzirme döneminde büyüyebilir, bu dönem geçtikten sonra küçülebilirler.

Yine menopoz sonrası küçülme eğilimindedirler. Doğum kontrol haplarının fibroadenomlar üzerine bir etkisi yoktur. Memede fibroadenom varlığı, kişinin gelecekte meme kanseri olma riskini arttırmaz. Ancak bezeler genellikle ameliyatla alınır.

SİVİLCELERİM KABUSUM OLDU...

Bir aydır sivilcelerim çoğaldı. Tahlil yaptırdım. Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Ara sıra açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Bana yardım eder misiniz?

KARACİĞER testlerinde hafif yükselme var. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, Trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir.