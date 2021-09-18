Çekinmene gerek yok

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum.

Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe ve cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak bir yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.

Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.

EKSİKLİĞİ HALSİZ DÜŞÜRÜR

Hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

STRES SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak anımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı.

Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve Dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Şeker hastasıyım. 3 aydır ayağımdaki yarayla uğraşıyorum. Sıcak su döküldü. Bir türlü iyileşmedi. Ayağımın kesilmesi gerekir mi?

ŞEKER hastalarının ayak yaraları diğer yaralara göre çok daha önemlidir. Enfeksiyon yatkınlığı fazladır. Düzenli doktor takibi gerekir. Bu nedenle bize başvuran hastalarımıza kan şeker düzenlenmesi, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı öneriyoruz.