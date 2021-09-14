Plastik kısırlık yapar

Bir yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi? Ne ilgisi var?

ÇOK ilgisi var. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Bu durum, sperm sayısını azaltabilir. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir.

Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir.

Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş.

Plastikle sıcak su ve gıda tüketme.

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Yaşım 63. Sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. Nedir bu?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres kaynaklıdır.

Uykuda bunlar ortadan kalkar.

Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.

SON PİŞMANLIK YARAMAZ

11 yıldır alkol kullanıyorum. Dayım da alkol alırdı ve sirozdan öldü. Ben de korkmaya başladım.

HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Ancak sürekli alkol kullanımı karaciğerin çalışmasını bozar. Ayrıca kalp, beyin ve pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir.

Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Sen de yol yakınken alkolü bırak.

Son pişmanlık kimsenin işine yaramıyor.