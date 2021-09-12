Her sese kulak verme

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?

HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Belki her şeyi senden öğrenecek. Sen de sıkılma.

Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

21 yaşındayım beş aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. İnsülin direnci nedir? Tehlikeli bir durum mu?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip edilecek bir durumdur.

BAHARATLILARA DİKKAT

Ben bilgisayarcıyım. İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne önerirsiniz?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.