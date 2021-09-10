Biraz beklemelisin
Lohusalık kanamaları olabilir. Bu kanamalar doğum sonrası 6-8 hafta kadar devam edebilir. Bu sürede vajinal ilaçların kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak kanamanın aşırı olması ya da kokulu bir akıntı enfeksiyona işaret edebileceği için mutlaka doktora gidin. Önce muayene, kontrol, tanı, sonra tedavi. Sonra da siz bilirsiniz.
HEMEN PROTEİNE BAKTIR
Nafiz bey eşim hamile. 5.5 aylık oldu. Tansiyonu yükseldi.
Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?
Sakın ha. Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir.
Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir.
Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.
İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
MİGRENE NEDEN OLUR
Arkadaşlarım Hollanda'dan özel bir peynir getirmiş. Küflü gibi... Biraz yedim. Sabaha kadar başım ağrıdı.
Peynirden midir?
AĞRITABİLİR. Tiramin dediğimiz madde peynirde bulunur. Tiramin, solunumu artırır. Tükürük ve salya oluşumuna yol açar. Kan şekerini yükseltir. Kalp atışını hızlandırır. Damar daralmasına ve migrene neden olur. Sinir sisteminden noradrenalin salgılatır.
Yediğiniz peynirdeki Tiramin miktarı fazlaysa, bu başınızı ağrıtmış olabilir. Uykusuzluk, tansiyon yüksekliği, stres, fazla kafeinli gıda tüketimi de baş ağrısı yapmış olabilir.
Eğer baş ağrınız devam ederse muayene olmanız şart.
KAFAYI HER ŞEYE TAKMA
26 yaşındayım ve şeker hastalığından çok korkuyorum. Teyzelerimde şeker var. Ama hepsi de baya şişman.
Ben de 81 kiloyum. Peki ben risk altında mıyım?
Kilonuzu yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız.
Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse 75 gram glikoz ile 2 saatlik şeker yükleme testi yaptır.
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