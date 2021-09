Aşkta rahat olun

Yaş 22. Yeni evlendim. Eşimle cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam bir şey olamadan boşalıyorum. O da sıkılıyor. İlaç kullansam mı?

YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de, siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, uyuşturucu, alkol, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurmak gerekebilir.

YANLIŞ BİLGİ PANİK YAPAR

24 yaşında bir bayanım. Uzun süreli adet düzensizliğim vardı. Daha yeni doktora gittim. Yumurtalıklarımda kistler varmış. Kilom, yüzümdeki kıllarımın sebebi buymuş. İnternete baktım kanser olabilirmişim. Çok korkuyorum ve kafam çok karışık. Doktor bey, lütfen yardım edin.

Hemen internetten çık. Yanlış bilgilenme sende olduğu gibi panik atak yaratabilir. Depresyona bile sokabilir. Polikistik over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilen bir hastalıktır. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık, şeker hastalığına yatkınlık yapabilir. Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir.

Her duyduğuna inanma, inansan da panik yapma.

YETERLİ UYKU SÜTÜ ARTIRIR

Doktor bey, eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2.5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Nasıl artırabiliriz?

Rahat ol. Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Hem bebeğin nineleri, büyükanneleri ve etrafındaki herkes bunu unutmadan yardım etmeli. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin boşaltılması, su içilmesi, uyuma sütü arttırır. Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın. Ramazan hurması yiyebilir.