İlişki bedeni rahatlatır

Cinsel ilişkiden sonra başım ağrıyor. Migrenim var. Ama ilişkiyle ağrının ne ilgisi var? Eşim ona naz yaptığımı sanacak. Ne yapayım?

Cinsel ilişki sonrası başlayan baş ağrıları, genellikle kişiden kişiye değişen bir durumdur. Migren atağı yüksek gerilim durumlarında tetiklenmeye yatkındır. Tarafların rahat olmadan cinsel ilişki yaşıyor olması, buna sebep olabilir. Bununla beraber isteyerek, rahat şartlarda, girilen cinsel ilişki birçok konuda bedene rahatlık katar, baş ağrılarını azaltır. Açlık migren ataklarını başlatabilir. Cinsel ilişki öncesi kan şekeriniz düşükse, ilişkide harcanan enerji sonrası kan glikozunuz daha da düşer. Ve ardından migren atağı başlayabilir. Cinsel ilişki öncesi iyi uyuyun. Dinlenmiş olun. Gergin ortamlarda ilişkiye girmek migren atağını başlatabilir.

KORTİZON İŞTAH AÇAR

İltihaplı bağırsak hastalığım var. 6 aydır kortizon kullanıyorum. Şiştim. Beslenmeyle ilgisi var mı? Yemekte nelere dikkat edeyim?

Tabi ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvelerini sofranda bulundur. Yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller, patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, tam tahıllar, soğuk sızma yağlar, baharatlar, romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Ozon tedavisi iltihaplı bağırsak hastalıklarında oldukça faydalı bir tedavidir. Takip sırasında faydalanılması uygun olur.

TANSİYONA KETEN TOHUMU

Nafiz hocam benim 5 yıldır tansiyonum yüksek gidiyor. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da zararları olduğunu da biliyorum. Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

Doğal gıdalar senin de belirttiğin gibi sadece destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan flavanoidin hipertansiyona çok iyi geldiğini kakaonun içinde oldukça yüksek miktarda bulunuyor. Mutlaka günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüket. Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu 1 birim düşürüyor. Örneğin 15 ise 14'e düşürüyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Tam tahıllar, balık, kuruyemiş, baharatlar ve süt ürünlerinin dengeleyici özellikleri vardır.

Sarımsağı sofrandan eksik etme.

AYAKLARINIZI SICAK TUTUN

64 yaşındayım, idrarımı yaparken aşırı yanma oluyor. Doktor ilaç verdi geçmedi. Siyah kum döküyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Geçmiş olsun. Tarifinize göre kum diye tarif ettiğimiz kristaller dökülüyor. Ağrı, sancı yapar. Tekrarlayabilir. İdrarınızı tahlil ettirin. Hangi tip kum olduğunu öğrenelim. Maydanoz çayı yapıp günde en az 2 çay bardağı iç. En kısa sürede üroloji uzmanına muayene ol. Farklı ilaçlara ihtiyaç var. Ayakların ve karın bölgen soğuk olmasın. Günde en az 10-12 bardak su iç. İdrar miktarını takip et. Tansiyonunu ölçtürmeyi unutma.

UYKUSUZLUK ŞİŞMANLATIR

Hocam, uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

Uykusuzluğun bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riski artar.