70’inde mutluluk

Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! İlişkide daha güçlü olmak istiyorum. Hap kullanıyorum ama olmuyor. Ne yemeliyim?

ÖNCE hastalık var mı diye bakmak lazım... İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekebilir. Bir hastalık varsa önce tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa, var olan şikayetiniz yaşınızla uyumluysa beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Yine de sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak; sarımsak, bal, çikolata, muz, kırmızı biber, zencefil, vanilya, çilek destekleyici olabilir.

ÜZÜNTÜ HASTALIĞI ÇEKER

Eşime üç ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Doğru mu?

KOLİTİS Ülseroza bağışıklık sisteminin düzensiz ve farklı çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin.

İLAÇLARINI İHMAL ETME

Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

KORTİZONLU ilaçlar tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilir. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkiler. Kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.

YENİDEN EVLENECEĞİM AMA

62 yaşındayım. 25 ay önce eşim vefat etti. Hanım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. O zamandan beri sertleşme problemim var. Doktor çubuk takalım dedi. Ben kabul etmedim. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum da böyle nasıl olacak?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir.