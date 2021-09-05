Eşime isteksizim
CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir.
Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Bununla beraber kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.
MUTLAKA DESTEK AL
Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?
ÖNCE ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et.
Mantar, ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka. Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar yüzde yüz pamuk olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir. Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. (1 litre suya 1 çay kaşığı olacak şekilde). Ayaklarını her zaman tam kurula. Hatta kurutma makinesi ile kurula.
Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur. Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir.
Doğal ilaç olarak aynısafa kremi kullanabilirsin.
DAYANAMIYORUM
Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz arttıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?
OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi...
Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları var. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.
Size de bu yöntem uygulanabilir.
DOKTORUNA SOR
Hipertansiyon hastasıyım. Hacamat yaptırabilir miyim?
EVET yaptırabilirsin.
Ancak uygun koşulların hazırlanması lazım. Bize başvuran hastalarımızda önce pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz. Kanama-pıhtılaşma testleri, tam kan sayımı başta olmak üzere gerekli tetkikleri planlıyoruz. Tansiyonun dengede olması şart.
Ardından tarih belirleyip uygulama yapıyoruz. Özellikle beden çalışmasının düzenlenmesi, kemik iliği çalışmasının uyarılması, damar içi taziğin azaltılması, ağır metal detoksu yapılması faydalı etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı insanlarında yılda iki kez hacamat yaptırmasını da tavsiye ediyoruz.
Sen de doktoruna danıştıktan sonra hacamat yaptırabilirsin.
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