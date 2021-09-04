Aşkta ayıp olmaz!

NAFİZ bey eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 1 aylık. Şimdi bu ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman ne zamandır?

Bebeğe zarar verir mi?

Eşler arasında ayıp diye bir şey olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6'ncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kadınların sadece hormonları değil, sosyal yapısı ve pozisyonu da değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir. Hamilelik sırasında alınan fazla kilolar kadının psikolojisini olumsuz etkiler. Böyle bir durumda doğumu izleyen 6'ncı haftadan sonra ciddi bir egzersiz programı ve emzirmeyi takiben uygulanacak profesyonel diyetler yarar sağlayabilir.

Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla ve gayretle devam edin. Bebeğe de zarar vermez.

BURUN TIKANIKLIĞINA ÇÖZÜM

DOKTORUM bu burnumun tıkanıklığını açarsan çok sevinirim. Niye açılmıyor? Sana zahmet bir tavsiyen varsa yazar mısın?

Öncelikle tıkalı burunlara neden olan birçok hastalık var. Sen herkese danışıp uzmanına danışmadın anlaşılan. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Ancak sana vereceğim tarif doğal olarak kullandığımız bir karışım. Kaynamış soğumuş 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy. Cam şişede dolapta beklet. Sabahakşam her burun deliğine genize kaçacak kadar damlat. Burnun açılsa da esas nedeni bulman gerekir.

ŞEKERSİZ DİYABET OLABİLİR

SON 2 aydır susuzluğa dayanamıyorum. 6-7 litre su içtiğim oluyor. Yoksa bir hastalığım mı var?

Şekersiz diyabet de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir. Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır. Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. Sen en iyisi iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ona göre bir değerlendirme yapalım.