Evham yapmayın

Doktor bey eşimin de selamı var. Yazdığımdan o da haberdar. Biz 9 aydır evliyiz. Bu arada çocuğumuz olmadı. Eltim 'Sen kısır mısın?' diye sordu. Benim çocuğum olmaz mı?

Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin 1 yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres-evhamkorku- kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Panik yapmayın.

HÜCRELERİ YENİLER

48 yaşındayım. Sağlıklı kalmak için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir tek günde 8-10 tane sigara içiyorum. Su içiyorum. Ozon tedavisi için ne düşünüyorsunuz?

Ozon tedavisi 112 yıldır kullanılan bir Alman tedavi metodu. Uluslararası onaylı bir tedavi yöntemi. İnsan bedenindeki tüm hücreleri yenileyici özelliği var.

Sigara içenlerde de koruyucu ve yenileyici özelliği biliniyor. Gönül rahatlığı ile yaptırabilirsin.

ALKOLDEN UZAK DUR

6 aydır gutum çıkıyor. Ayak başparmağım, bileğim ağrıyor. Bir ilaç verseniz de yutsak gitse...

Gut hastalığı; hayat tarzı, alışkanlıklar, sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetten hiç bahsetmemişsin. Diyet uzmanına git. Stres-sıkıntı-kaygı-korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Su tüket. Alkolden uzak dur. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir.

Mide koruması yapılır. Doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.

SIKMA YARA OLUR

16 yaşında bir oğlum var. Aynanın karşısında sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Nr yaoamayım?

Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar. Sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, yara izi bırakmasına neden olur.