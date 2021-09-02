İlişkide güven önemli

3 aylık evliyim. İlişkiye giremedik. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı hepsine gittik. Kimisi 'Vajinismus' dedi, kimisi 'Değil' dedi. Tam tanım nedir? Eşimle beraber merak içindeyiz.

AMERİKAN Psikiyatristler Birliği vajinismusu, "İstemsiz kasılmalar sonucu ilişkinin gerçekleşememesi" diye tanımlar.

Güvendiğiniz doktorunuzla tekrar görüşün. Süreci o yönetsin. Gerek erkek, gerekse kadının şikayet tanımlamaları doğru olmazsa tanı da farklı yorumlanabilir. Mutlaka çözülür. Güven ve uyum olursa sorun çözülür. Eşinle birlikte hareket ediyorsunuz. Bu da çözüm yakında demektir.

KOL EGZERSİZLERİ YAP

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için hareket, egzersiz yapmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?

DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir. Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir. Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplar da az olur. Ayrıca pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.

Bu konuları öğreneceğin ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

23 yaşındayım. 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm?

TESPİTİN doğru. Şişmansın. Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz. Her beden tek yaratılmış. Genel bilgi gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı, içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir. Hemen iç hastalıkları uzmanına git. TSH, açlık tokluk glikoz-insülin, EKG değerlendirmeleri yaptır.

SİĞİL KABUSU

26 yaşında evli bir kadınım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor. Tehlikeli olur mu?

SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Cinsel organlarda siğil human papilloma virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişki ile geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.