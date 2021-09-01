Eşim çocuk istemiyor
BUNLAR, hormon hapıdır. Korunmasız istemli herhangi bir cinsel ilişki sonrasında, ilişki esnasında prezervatif (kondom) yırtılırsa, geri çekme doğru şekilde yapılmazsa, doğum kontrol hapı unutulduğunda kullanmalısınız. Bu durumda yumurta ve spermin rahimde gebelik oluşturmasını engelleyen özelliklere sahiptir. Aynı ay içinde sadece bir kez ertesi gün hapı kullanılmalıdır. Ayrıca hap alındıktan sonraki 2-3 saat içinde kusma olursa hapın etkinliği olmaz ve dozun tekrarlanması gerekir.
İLİŞKİNİZİ ETKİLEMEZ
NAFİZ Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?
KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir.
Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir.
Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelikte olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır.
Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.
ADETLERİM DÜZENSİZ
YEDİ aydan beri adet düzensizliğim var. Sadece bu değil. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Baktım gebe falan da değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi? Ne yapmalıyım?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
HEMEN YORULUYOR
EŞİM 7 ay önce ülser ameliyatı oldu. Ama kadın halsiz bitkin. Görseniz, perişan... Hortlak gibi. Çabuk yoruluyor. Çarpıntı desen var. Bize bir çare?
AMELİYAT ile ilgilide olabilir. Ameliyatla ilgisiz de olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra vitamin B12 eksikliği görülebilir. B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir. Kansızlık tüm şikayetlerini izah edebilir.
BASUR KABUSU
66 yaşındayım. İki haftadır kabızım. Tuvalet yaparken makatımdan kan geldi. Merhem sürsem geçer mi? Ailemizde basur hastalığı genetik. Ne yapmalıyım?
KABIZLIK sonrası makattan kan gelmesi basur ya da hemoroit hastalığında da sık görülen bir şikayettir.
Ailesel yatkınlık taşır.
Ancak başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere birçok hastalıkta kabızlık ilk şikayet olarak görülebilir.
Kabızlık sonrası polip, fissür, fistül, divertikül gibi hastalıklarda da kanama olur. Öncelikle mutlaka muayene olmalısın. kolonoskopi yapılmalısın.
Çünkü kalın bağırsağın içini tam gösteren tek tetkik kolonoskopidir.
Kız kardeşin de yaptırsın.
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