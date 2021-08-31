Her beze kanser değil

HOCAM dün gece yıkanırken torbalarımda elime topak gibi bir şey geldi. 29 yaşındayım. Askere gittim. Ama evlenmedim daha. Kanser olmaz değil mi?

Varolan değişiklikleri yeni tespit etmişsin.

Bu şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Peki ama kanser değilse nedir?

Tedavi olman gerek. Hemen korkmayacaksın. Muayene olacaksın. Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir.

Üroloji uzmanı bul ve muayene ol.

OZON TEDAVİSİ DESTEKLER

BABAM akciğer kanseri. Takibi ve tedavisi onkolojide devam ediyor. Destekleyici olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Babam da beklenti içinde. Doktorumuza kızar diye soramıyoruz. Öneriniz var mı?

Her sorunuzu doktorunuzla korkmadan paylaşın. Alacağı, tedavi olarak yiyeceği sebzeleri bile mutlaka sorun. Doktorlarınız anlayışla karşılayacaklardır. Gelişmiş tüm ülkelerde de başta ozon tedavisi olmak üzere destekleyici, bilimsel olarak ispatlanmış birçok yöntem vardır. Mıknatıs tedavisi, C vitamini kürleri, fitoterapik ürünler hastaya göre uygulanabilir. İç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir.

ÇINLAMA TEKRARLAYABİLİR

9 yıldır kulak zarım delik, ara sıra kulak akıntılarım olur. Çınlamam arttı. Yakınlarım duymuyorsun sen diyor. Kulak uzmanına gittim kireçlenme dedi. Kemik erimem mi var? Kulağın neresi kireçlenir?

Daha önceki kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir. Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar. Tedavisi cerrahidir. İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir. Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır. Hastaların dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus ve perhiz yoktur. Kemik erimesiyle de ilgisi yoktur.

KAN SAYIMI YAPTIR

4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. 27 yaşındayım. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?

Sara yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir. CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.