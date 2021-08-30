Eşin neden kaçıyor

62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.

Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'bu yaştan sonra diyerek' bu muayenelerini önemsemezler.

Bazen ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.

50 YAŞ ÜSTÜ TARAMA ŞART

59 YAŞINDAYIM. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırmalı mıyım?

BU tarama 50 yaş üstü kadın ve erkeklere yapılır. Ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur. Ayrıca kolonoskopik tarama şikayet olmaksızın da 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir. Dışkıda gizli kan testi pozitifse hiç beklemeden total kolonoskopi yapılmalıdır.

ANTİBİYOTİK CİĞERİ BİTİRİR

4 ay önce askerden geldim. Boğazlarım ağrıyor. Antibiyotik kullanıyorum. "Şeker hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?

ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün.

İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. Bu şekilde giderse gelecekte zatürree, menenjit ve gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.

HEMEN TEDAVİ ETMEZ

NEŞEM yok. Ağlayıp duruyorum. Depresyon ilacı başladılar. Olmadı. Ne yapayım?

İLACA devam et. Sadece bu anlattıklarınla bile depresyon ön tanısı konulabilir. Bazı testler lazım. Ancak depresyon ilaçları da, ağrı kesiciler gibi hemen etki etmez. Depresyon ilaçlarında tedaviye yanıt, 3-6 haftada belirginleşir. Antidepresan ilaca yanıt oranı yüzde 55-75 düzeyindedir. Depresyon belirtileri kontrol altına alındıktan sonra ilk atakta 6 ay, 2 ve daha fazla atak geçirenlerde en az 12 ay tekrarlama olasılığını azaltma açısından gereklidir.