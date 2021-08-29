Kaygı yok tedbir var

Üç ay önce doğum yaptım. Gebeliğimde kemik erimem olduğu söylendi. Şimdi şikayetim yok. Bir şey yapmam gerekir mi?

HAMİLELİĞE bağlı osteoporoz yani kemik erimesi tanısı konduysa bazı tetkikleri yapmak gerekir. Bize başvuran hastalarda TSH, Parathormon, 25 oh Vit D3, Ca, Mg istiyebiliyoruz. Tanıya uygun tedavi yapılır. Sadece hamileliğe bağlı osteoporozda tedavi gerekmeyebilir. Bu hastalık genellikle doğumdan sonraki altı ay içerisinde kendiliğinden geçer. Bu nedenle kaygı yok. Tedbir var.

HEP AKLIMDA...

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.

SUCUK BAŞ AĞRITIR

Bir yıl önce migrensin dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, alkollü içecekler (bira, şarap, viski), yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.

AYRILIK ACISI

Nişanlımla ayrıldık. Vücudum ağrıyor. Depresyonda mıyım?

OLABİLİR. Streste bağışıklık sistemi aktifleşir. İnflamatuar dediğimiz iltihabı süreçler artabilir. Ayrıca D vitamini eksikliği var mı baktır. D vitamini tedavisi ağrılarını ve depresyonunu rahatlatacaktır.