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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 28 Ağustos 2021, Cumartesi

Aşkının ruhunu oksa

26 yaşında grafikerim. Eşimle beraberken sertliğim 8-10 dakika sürer. Eşim tatmin olmadan bitiyorum. Süre az mı? Bu da mı erken boşalma?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak ilişkide zevk alma durumu sadece dakikayla ilgili değil.
Eşinizi anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.
Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

EKO CANINI YAKMAZ

38 yaşında bayanım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktor EKO istedi. Şimdi iyiyim. EKO canımı yakar mı? Kalp hastası mıyım?
EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Canını yakmaz.
Kapak esneklikleri, doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarları kalp ultrasonu TT ekokardiyografi ile değerlendiririz.
Mutlaka yaptır.

KARACİĞER TESTİ YAPTIR

Doktor bey 2 ay önce ayak mantarım olduğunu öğrendim. 1 aydır mantar ilacı yutuyorum. Halsizlik ve bulantım oluyor. 2 gün önce de kustum. Acaba kusmamın sebebi ne olabilir?
1 aydan uzun süre kullanım sonunda halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğü hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir.
Karaciğer hastalığı hikâyesi olanlarda veya diğer ilaçlara bağlı olarak karaciğer zehirlenmesi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Doktorunla yeniden görüş.

HAFTADA YARIM KİLO İDEAL

Zayıflamak istiyorum ama hızlı ve çok kilo vermekten korkuyorum. 132 kiloyum.
Boyum da 178 santim. En fazla ne kadar kilo vereyim?
Eğer kiloluysan, kilo vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Senin de tedirginliğin haklı ve normal. Hızlı kilo vermenin riskleri şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikelidir.
Zayıflama programları kişiye özel olmalıdır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin fazla kilosuna, hastalıklarına, yaşına ve yaşam şekline göre farklılık gösterir.
Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmesi uygundur. Bunu yaparken yaşam şeklini değiştirmek gerekir. Yoksa verilen kilolar tekrar alınabilir. Amaç sağlığımızı bozmadan zayıflamaktır.



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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aşkının ruhunu oksa
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