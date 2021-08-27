Fasulye ilişkiye zarar

43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Sorunum aşırı gazımın olması. Beraber olduğumuzda da tutamayıp gaz çıkartabiliyorum. Çok utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?

Cinsel ilişki sırasında karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden oluyordur. Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır. Tabi zamanlaması uygun olmayınca sosyal sorunlara da neden olur. Öncelikle burnunuz tıkalı mı muayene ettirin. Burun tıkandığında ağızdan hava yutulur. Gaz artar. İlişki öncesi turp, lahana, nohut, fasulye ve benzeri gaz arttırıcı yiyecekler tüketmeyin. Ayak ve karnınızı sıcak tutun. Yine hatırlatmak gerekirse ilişki öncesi tuvalete giderek bağırsaklarınızdaki dışkı ve gazı tahliye edin.

CANIN YANMAZ

58 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. Rahim ağzından parça alalım dediler. Komşum da gitti. Ondan camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır.

Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır.

Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz merak etme.

İLAÇLARDAN OLABİLİR

24 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.