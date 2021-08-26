Kendinizi keşfedin

25 yaşında bir bayanım. Kilolu değilim ama kendimi çirkin buluyorum. Hiç flört yapmadım. Evlenirsem bu halimle kimse cinsel olarak beni beğenmez diye düşünüp sıkılıyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba?

Kolay gelsin. Duygusal, utangaç, geleneksel, ürkek, kuşkucu, evhamlı bir okuyucumuz daha var. Yalnız değilsin. Senin gibi düşünen, yanlış bilgi ve 'zannederek' hayattan korkan birçok okuyucumuz ve hastamız bulunuyor. Özellikle cinselliği konuşup, uzmanına danışmaktan kaçınma alışkanlığı oldukça yaygın. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. Cinsel hayatın sağlıklı ve iyi olmasının ilk şartı bunu istemektir. Nasıl ki koşmak için sporcu olmak gerekmiyorsa, iyi bir yemek yapmak için aşçı olmak gerekmiyorsa var olan bedensel özelliklerimizle sağlıklı ve iyi bir cinsel hayatımız olması için kendimize güvenmemiz ve bunu gerçekten istememiz gerekli.

ALKOL KEMİKLERİ ERİTİR

55 yaşındayım. Haftada 3 gün yüzerim. Gerçi sigara ve alkol de kullanıyorum. Ölçüm yaptırdım. Kemik erimem varmış. Bu yaşta erkeklerde kemik erimesi olur mu?

Kemik erimesi her yaşta görülebilir. Alkol kullanımı kemik erimesine neden olabilir. Sigara içenlerde kemik erimesi erken görülebilir. Yüzme kemik erimesini engelleyen bir spor değildir. Kemik yapısını güçlendiren sporlar ağırlık kaldırılan sporlardır. Ayrıca akciğer filmi taramasında fark edilmesi sevindirici. Çünkü hiç şikayet vermeden daha da ilerleme ihtimali mevcut.

ÇATLAK BASUR YAPMAZ

Nafiz bey, makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?

Makattaki çatlağa 'Anal Fissür' denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlakyırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri sonucu kabızlık-sert dışkı artar.

Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur-makat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.