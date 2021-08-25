Kilo kısır eder

1 yıl önce askerliğimi bitirdim. 2 ay önce de evlendim. Gücüm kuvvetim yerinde. Ama çocuğum olmuyor. Eşimde sorun çıkmadı. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor?

Acele etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin...

BRUKSİZM STRESLE BAŞLAR

Hocam yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. 'Dişlerini gıcırdatıyorsun' dedi. Diş gıcırdatması ile ne alakası var?

Anlatalım. Gündüz ve/veya gece diş sıkma rahatsızlığına 'Bruksizm' denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.

BAHARAT ÇARPINTI YAPAR

Sık sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlıktokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı nedenidir.

Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

MEYVE SUYU ACIKTIRIR

23 yaşındayım. Meyve suyu içmeyi çok seviyorum. Ama iyi gelmediğini söylüyorlar. Siz ne önerirsiniz?

Özellikle maden suyu tüketilebilir. Ancak gazını kaçırarak içmeniz mide hacminin hızla dolmaması açısından uygundur. Terlemeyle kaybedilen sıvı için dengeli bir yerine koyma sıvısı olabilir. Süt ve ayran midebağırsak hastalığı, ülser, reflü, alerjiniz yoksa önerilebilir. Ancak içinde şeker barındıran ve çeşitli gazlı içecekleri önermiyoruz. Bunlar çabuk açlığı tetikler. Asla önermiyorum.