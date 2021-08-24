Hep isteksizim

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap, düzelir" dedi. Ben haftada üç kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani iyi gelirdi?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.

SORUNUM ERKEN BOŞALMA

Nafiz Bey, şikayetim çok büyük. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

UZMAN DEĞERLENDİRMELİ

Kızım ülserden 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başlamış. Şimdi de karıncalanma ve sallantı oluyor. Cerraha tekrar götürsek bakar mı?

AMELİYAT sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra vitamin B12 vitamin eksikliği görülebilir.

B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.

KİREÇLENME SORUNU

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması.

Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.

ŞİŞİYORUM

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım.

Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.