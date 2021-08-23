Aşkımız krize girdi

54 yaşında kadınım. Eşim 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Bazen bana yanaşıyor ama çabuk vazgeçiyor. Ben de nasıl davranayım tam olarak bilemiyorum. İlişki kalbine zarar verir mi sizce?

Kalp krizi sonrası 2-4 ay cinsel ilişkiden uzak kalınması önerilir. Bu süre hastanın isteğine, genel sağlık seviyesine göre değişebilir. Her hastanın kendi doktorunun tavsiyesi, altın standarttır. Ayrıca yaklaşık 15-20 dakika yürüme sonrası göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı gibi belirtiler olmuyorsa cinsel ilişki söz konusu olabilir. Cinsel aktiviteye geri dönülmesi için iyi bir kalp kapasitesine sahip olunmalıdır. İyi bir beslenme ve egzersiz programı da gereksiz riskleri azaltır.

CİLDİNİZ İÇİN P.R.P.

56 yaşındayım. Yüzümde kırışıklık var. Cilt sağlığı için doğal uygulamalar nedir?

Doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Aynı şekilde arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için fayda sağlayacaktır. Cilt altındaki dokunun doğal olarak desteklenmesi P.R.P. uygulamasıyla sizden alınan kan plazmasıyla yapılan özel bir tedavidir. Sigara ve alkolden uzak durmak cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Uzun süre güneşte kalmak da cildi aşındıran bir durumdur.

SİGARA VE İÇKİYİ BIRAK

Doktor bey 41 yaşındayım. Adetlerim düzenli. Tarama olsun diye kemik taraması yaptırdım. Düşük çıktı. Annemin kullandığı kemik ilacından kullanabilir miyim, zararı olur mu?

Sakın kullanma. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Öncelikle menopoz dışı kemik erimesinin nedenleri araştırılmalı. Tanı konmadan tedavi yapılmaz. Annenin kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar sende sakınca yaratabilir. Gebelik ihtimali devam eden hastalarda bu ilaçlar riskli olabilir. Sigara, alkol kullanımı varsa bırak. Yeterli uyku, kalsiyumlu gıda alımı ve düzenli egzersiz kemik erimesinde uygulanan ilaç dışı tedavidir.

CUSHİNG İHTİMALİ VAR

Tiroidim için 4 aydır doktora gidiyorum. Bazıları 'Normal', bazıları 'Yine gel' diyor. FT3- Ft4 testlerim normal ama TSH düşük. Ne yapmalıyım?

Tahlil sonuçlarını yazmamışsın. Ancak anlattıklarına göre subklinik hipertroidi dediğimiz bir durum bu. İlaç kullanıp kullanmadığını yazmamışsın. Tiroid bezi az çalışması durumunda kullanılan ilaçların dozu biraz fazla gelirse tahlil sonuçları böyle gelebilir. Dopamin, dobutamin, steroidli ilaç kullanımlarında da aynı sonuçlar çıkabilir. Bu durumda ayrıca Cushing hastalığı da araştırılmalıdır.