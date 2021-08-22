Görümce baskısı

Evleneli beş buçuk ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem bu konuda sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın?" dedi.

Benim çocuğum olmaz mı?

ÖNCELİKLE herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stresevham- korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Evlilik yeni bir hayattır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.

CEVİZDE ŞİFA VAR

Ben cevizi severim. Çok da yerim. Cevizin beyne iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru mu?

HEM içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. Kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü arttırdığı biliniyor. İki ceviz kabuğundan kaynatılmış-günde en fazla bir çay bardağı yeterlidir. Bu çay aynı zamanda iştah açar, mide koruyucudur. Nasıra da iyi gelir.

VARİSİ İHMAL ETME

49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ancak varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?

VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber, bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartma, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi ile alkol ve sigara kullanımı, varis gelişimine katkıda bulunur. Yani tuzlu gıdalardan sakının.

Mutlaka zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

FITIK KABUSUM OLDU

46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır ne yürüyebiliyorum ne de oturabiliyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Lokman hekimlerin kantaron, ozon yağı ilaçları var. Onları kullandım. Onlar da işe yaramadı. Bana bir çare...

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemikkıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilir. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Öncelikle güvendiğin bir Fizik Tedavi Uzmanı'nın takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa bunu doktorunla değerlendir.