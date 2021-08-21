Eşinize yol gösterin

1 yıllık evliyiz.

Eşim erken boşalıyor.

Bir uzmandan destek almamız gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Cinsel ilişkinin en önemli özelliği eşlerin kendilerine özel olmasıdır.

Kendinizi eşinize ifade edin.

Sizi keşfetmeyi bilmiyor olabilir. İlişkide ona yol gösterin. Onun özelliklerini de fark edin. İlişki öncesi sevişmeler daha uzun temas etme zamanı sağlar.

Ayrıca özellikle kan şeker düşmesi, tiroid çalışma bozuklukları, testosteron düzeyleri, kansızlık, hatta özellikle erkeklerde damar tıkanıklığı ihtimalleri de değerlendirilebilir. İç hastalıkları, üroloji veya kadın hastalıkları uzmanları bu takipleri yapabilir.

Psikolojik destek de önemli.

ÇAYLA BASUR MU GEÇER

Dışkılama sonrası temizlenirken makatımdan kan geliyor. Doktora gitmeye utanıyorum.

Rezene çayı iç dediler.

Çayla basur geçer mi?

Çayla basur geçmez.

Geçse basurlu adam kalmaz. Tespitini yapmışsın. Bu güzel.

Doktordan utanmak olmaz.

Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kâğıtta kan damlası varsa mutlaka doktora başvurun. Makat temizliği sırasında elinize makat bölgesinde beze, bezecik geliyorsa, ağrılı büyük şişlikler geliyorsa, makat bölgesi kaşıntılı ve akıntılıysa mutlaka muayene gereklidir. Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir. Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.

20 DAKİKA GÜNEŞLEN

28 yaşındayım. 3 yıl önce askerden geldim.

Telefon santralinde 08.00-16.00 saatleri arası çalışıyorum.

Kardeşim 'D vitamini kullan' dedi. Faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. İlaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahiptir.

Çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir.

Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Eksikse ilaç kullanılır. Fazlası zararlıdır.