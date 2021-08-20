Aşkta gerilimi azaltın

3 ay önce evlendim. Düğünden beri eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Arkadaşlar 'doktora sor' dedi. Ne yapabilirim?

Erken boşalma, sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur. Kadınların yüzde 10'u cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.

MİDEM YANIYOR

Şarküteride çalışıyorum. Ama midem ağrıyor. Ağrı, ekşime, yanma var. Ne önerirsiniz?

Önce hastalığına uygun yaşam şekline geç. Yani mide, bağırsak hastalıkları alışkanlıkların arttırdığı, sürdürdüğü hastalıklardır. Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı, mide iltihapları, on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzmanına git. Söylenenleri uygulamazsan tekrarlar.

PAPATYA ÇAYI İÇ

65 yaşındayım. 6 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastası olduğum için ameliyat yapmıyorlar. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Çeşitli tedbirler, var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Yeterince su için.

KEBABE OTU TEDAVİ ETMEZ

Bağırsaklarımda ağrı var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Bir kabız bir ishalim. Kebabe otu önerdiler. İyi gelir mi?

Anlattığın kadarı ile huzursuz bağırsak hastalığına sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlıkishal atakları ile kendini gösterir. Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler. Kebabe otu tedavi etmez, İç hastalıkları uzmanının takibinde kal.