Aşkım da by-pass oldu

Polis emeklisiyim. 8 yıl önce by-pass oldum. Sertleşmede sorunu yaşıyorum. Bu neden oldu? Yoksa hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir.

İç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

HASTALIK YOKSA KORKMA

65 yaşındayım. Urfalıyım. Acıyı severim. Ama idrarımı çatallı yapıyorum. Acılı yediğimde daha çatallı oluyor. Ağrı da oluyor. Ne yapayım?

PROSTAT bezi büyüyen hastalarda özellikle baharatlı, mayalı yiyecek ve içecekler hastalığın şikayetlerini arttırabilir. Önce üroloji uzmanına git. Mutlaka git. Korkma. Çekinme. Utanma. Hastalık tanısı konmazsa tedavi de tam olmaz. Tedavi tam olmazsa sofrada acı olmaz. Sofrada acı olursa sende acı eksik olmaz.

DUŞUNUZA ARITMA TAKTIRIN

48 yaşındayım ve bankacıyım. Yüzümü gençleştirmek istiyorum. Ama kafamı karıştıracak kadar çok ihtimal var. Ne önerirsiniz?

İÇ hastalıkları uzmanı veya cildiye uzmanına gidin. Tiroit testleri, D vitamini, kan sayımı gibi cilt sağlığını belirleyen özelliklerinizi tespit edip tedavi planlayın. Ardından ozon, PRP gibi hem tedavi hem de güzelleştirici yöntemleri seçeriz. Duşunuza arıtma taktırabilirsiniz. Böylece cildinizin sağlığını muhafaza edebilirsiniz.