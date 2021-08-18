Doyuma ulaşmak önemli

35 yaşında aktif, dinamik, heyecanlı ve çalışan bir bayanım.

Cinsel isteksizlik yaşıyorum. 4,5 ay oldu. Eşim bu konuyu merak etmeye başladı.

Doktordan tahlil istedim. Siz ne dersiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.



SATIN ALDIĞIN ADAMA İYİ GELİR

40 yaşındayım. Son 7 haftadır özellikle cinsel organım ve testislerim yanıyor gibi garip bir his var. Ne zamandır orgazmda olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

SİGARA YAŞI ÇEKER

10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menopoza girmeyecek mi?

MENOPOZA değil menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor.

Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.

ÖNCE SONUÇ SONRA TAKİP

26 yaşındayım. Karın ağrım vardı. Dışkıda kanamam oldu. Kalın bağırsağıma kamerayla baktılar. Parça aldılar.

'Kron olabilir' dediler.

Ama daha parça gelmedi. Kanserle ilgisi var mı?

Hemen kanser kabusu görmeye başlamayın.

Sıkıntı, stres, evham gibi olumsuz-negatif haller beden sağılığını, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

Hangi hastalık olursa olsun çözüm için enerji harcamalıyız. Crohn hastalığı bağırsak kanseri değildir. Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kansere dönüşme potansiyeli olabilir. Ancak daha tanı belli değil diyorsunuz.

Eskilerin deyimiyle, "Doğmamış bebeğe, don dikilmez." Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım.

Sen panikleme.