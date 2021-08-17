Aşka sabır gerek

27 günlük evli bir kadınım. Eşim evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor seviyor ama ilişkiye giremiyoruz. Neden böyle oluyor?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.

MAYDANOZ ÇAYI İÇ

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Adetlerim de normal. Antibiyotik içiyorum, geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

BAYANLARDA sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap, iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca idrar kesesinin hassasiyetini arttıran durumlar, idrar kesesine bası yapan hastalıklarda sık idrar yapmaya neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİ ABARTMAYIN

Babamın prostatı büyümüş. İlaç verdiler. Komşumuz, "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Babam kalp hastası olduğu için kan sulandırıcı kullanıyor. Çekirdeğin zararı olur mu? Size soralım dedik.

ALIN. Ama siz yiyin. Babanıza yedirmeyin. Kabak çekirdeği, prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileri bilinen bir kuru gıdadır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini artırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez. Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır. İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini ve yağ asitleri bulunur. Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.

CEVİZ KANSERİ ÖNLER

Doktor Bey, arkadaşımın babası ben balık yemem deyince o zaman ceviz ye dedi. Bu gerçek mi?

EVET gerçek. Ceviz, Omega 3 açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları ve inme riskini azaltır. Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yer fıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir. Polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidandır ve kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynadığı bilinmektedir. Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.