Önce eşinle konuş

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim cinsel ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.

BİR YIL BEKLENMELİ

19 yaşında oğlum var. Üç ay önce evlendirdik. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı ama hala çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı? Ne yapalım?

BENCE anlattıklarına göre sabredecek kadar vakit var. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise 'infertilite' dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır. Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir.

HEP BENDEN KAÇIYOR

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşimde durum aynı değil. Ne yazık ki o, ilişkiye girmekten kaçınıyor. Durumu doktora söylemeye de utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?

DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen idrar kesesi ve rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.

AŞKI DA ETKİLER

Kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Cinsel durumum iyi hiç değil. Kolesterolden mi?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Tiroit ve cinsiyet hormon bozuklukları da ereksiyon sorunu yaşanabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri devreye girebilir.