Korku cinselliği etkiler
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?
Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusalayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist desteği gerekir.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
SEN YİNE DE SİGARA İÇME
Bu delta denilen varyant, sigara içenlerde hastalığı kolaylaştırıyor mu?
SİGARA üst solunum yolları savunmasını azaltır.
Bu nedenle birçok mikrop sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha kolay enfeksiyon yapabilir. Coronavirüsün değişik olan bu türü için yapılmış özel bir tıbbi çalışma yok. Ama bu salgın döneminde tiryakilerin bile sigara içmemesini öneriyoruz
MASKE YIKANMAZ
Hocam bir tane maskem var. Bulamazsam ne yapayım. Yıkayayım mı?
TIBBİ maskeler yıkanırsa özellikleri değişir. Koruyuculuğu azalır. Yıkama. Ancak başka çaren yoksa birkaç tavsiyemiz olur. Ağzını burnunu atkı, eşarp ve benzeri bir tekstil ürünü ile bile olsa kapa. Kapattığın malzemenin içine kağıt mendil koyabilirsin. Bu şekilde senin ağzından etrafa damlacık yayılmasını engeller. Dışardan senin ağzın veya burnun yoluyla bedenin içine virüs ve benzeri mikropların girmesini olabildikçe engellemiş olursun.
ŞİKAYET YOKSA SORUN YOK
Hocam biz yeni evlendik. Düğünden sonra karantinaya girdik. 2 haftadır karantinadayız.
Cinsel ilişkiyle korona bulaşır mı?
NİKAH sonrası 14 gün geçmiş. Yeterince uzun bir takip süresi bitmiş. Herhangi bir şikayetiniz ve tanınız yok. Dolayısıyla eşlerin riski yoksa cinsel ilişkiyle bulaşma olmaz.
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