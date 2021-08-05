Dikkatim dağıldı

Fırıncıyım. Benim hanım, ilişki sırasında gaz çıkartıyor. Bu da benim dikkatimi dağıtıyor. Erken boşalıyorum. Ne ilaç kullanmalıyım?

CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder. İlişki öncesi gaz birikmemesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri ve yedikleri, gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeniyle erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında dikkatinizi yoğunlaştırırsanız, iyileşme sağlayabilirsiniz. Bunun için hemen ilaç kullanmayın.

TUZLUĞU KALDIR

Şeker hastasıyım. Her yer bilgi dolu kafam karıştı. Tavsiyelerinizi merak ediyorum!

Kafan karışmasın. Tek doktorun olsun. Onu dinle. Şaşırma. Şeker hastalığı ve sebep olduğu dertlerden korunmak için alışkanlıklarını düzene sok.

Olman gereken kiloyu bil ve o kiloda ol. Diyet listesini düzenli ve kesintisiz uygula. Diyet listesine uymayan şeker hastası iflah olmaz. Kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri tercih et. Tuzluğu kaldır. Tüm gün en fazla toplam 1 çay kaşığından fazla tuz tüketme.

VİRÜS ELDİVENDE UZUN YAŞAR

42 yaşında ev hanımıyım. Delta virüsüne karşı tedbir almak istiyorum. Eldiven giysem daha iyi olur mu?

Eldiven yüzeyine yapışmış virüsler daha uzun yaşayabiliyor. Yüzünüze, gözünüze bulaştırma ihtimalinizi arttırabilir. Alışveriş sonrası yıkanan eller önemli bir tedbirdir. Eldivenli ellerimizi yıkama alışkanlığımız olmadığından riskimiz artabilir.