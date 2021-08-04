Geç boşalma da hastalık

39 yaşındayım. 7 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikâyetçi oluyor. Ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi şikayet edeyim mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

MENOPOZDA İNCİR YİYİN

57 yaşındayım. 5 aydır menopozdayım. Eşim "Cinsel hayatımız da bitecek mi" diye soruyor? Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?

MENOPOZ doğal bir durumdur. Hastalık değildir. Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir. Önyargılarınızdan kurtulun. Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin. Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin.

Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın. Yeterince uyuyun. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.

SİSTİT ATEŞ YAPMAZ

24 yaşındayım. Bayanım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.

KİLO BEBEĞE ENGEL

Boyum 152. Kilom 78. 3 yıldır bebeğimiz olmuyor. Doktora başvurduk. Bana "Mutlaka zayıfla" dedi. Bir de "Tiroit bezin az çalışıyor olabilir" dedi. Ne yapmam gerekir?

KISIRLIK özellikle şişman anne adaylarında sık görülebilir. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde infertilite yani kısırlık meydana gelebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 33.8... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... Bir iç hastalıkları uzmanı bul ve takibe başla.