Aşkta sakin olun

İlişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Doktora gittim. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?

MEKANİK olarak şiddetli ve hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir.

Buna bağlı kanamalar oluşabilir.

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırır.

Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir.

Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir. Sakin olun.

Panik yapmayın.

ELİNİ BİLE SÜRMÜYOR

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok... Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et.

Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

Düğün yapana kadar eşdost- akraba-konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir.

MASKESİZ ÇIKMAYIN

Nafiz Hocam, bu Coronavirüs'ün yeni modeli çıkmış. Çok fazla bulaşıcı diyorlar. Korunmak için ne yapalım?

MEVCUT bilgiyi tekrarlayın. Maskesiz çıkmayın. Mesafenizi dikkatle koruyun. Başta el olmak üzere hijyene dikkat edin. Hava sıcak deyip kapalı alanlarda kalabalık gruplarla bir arada oturmamaya dikkat edin.

Hastalananlar, şikayeti olanlar yakınlarından uzak kalsın. Onları bilgilendirsin. Mikrobun modeli ne olursa olsun sizin uygulamanız tam olsun. iyi uyuyun. Düzenli beslenin. Yeterince su için.

STRES OLUMSUZ ETKİLER

Oğlumun bağırsak rahatsızlığı vardı. 6 aydır tahliller yapıldı. Kolit hastasıymış. "İltihaplı kolit" dediler. Geçmez mi? Ne yapmalıyız?

ÖNCE tanı gerçekten doğrumu diye teyit edilir.

Tedavi için tanı doğrulanır.

İlaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme, Ozon Tedavisi, PEMF terapi ile bağırsağın iyileştirilmesi ve yenilenmesi sağlanabilir.

Stres faktörü bu hastalık grubunda çok etkilidir.

Kaygı-korku-panikleri varsa düzeltilir. Bize başvuran hastalarımızda bunlara dikkat ediyoruz. Geçmeyen bir hastalık değil. Sizde gerilmeyin