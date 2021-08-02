Evlilik korkusu
BU konuda anlatacak çok şey var. Bu nedenle düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın.
Güvendiğin aile büyüğün, güvendiğin bir öğretmenin, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır. Benim sosyal medya hesaplarımdan özel olarak ulaşmak istersen gereken bilgilendirme için elimden geleni yaparım.
Allah mesut etsin.
KRİZ RİSKİ VAR
62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim.
Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?
ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul.
El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın.
Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri, Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir.
NEFESİ KESİLİYOR
Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz.
Gece uykuda nefesi duruyor. Gece gündüz rahat değil. Ne yapalım?
BU anlattıklarınıza göre eşinizde uyku apnesi hastalığı olabilir.
Bu dedikleriniz harfi harfine oluşur. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir.
İç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları muayeneleri şart. Ardından gereken ilaçlar belli olur. Evlilik ilişkiniz de, beden iyi ise düzene girer.
ÇOK UTANGAÇ
Ben 2 ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz.
O da utangaç ben de.
Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?
TABİ ki anlatırım.
Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin.
Eğer ulaşma imkanın yoksa öğretmenlerimize sormalısın. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz..
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