Bebeğimiz olmadı

Boyum 158 santim kilom ise 66. Bebeğimiz olmadığı için doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Bir de tiroit bezin az çalışıyor olabilir dedi. Ne yapmam gerekiyor?

KISIRLIK, şişman anne adaylarında sık görülebilir. Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... İç Hastalıkları Uzmanı takibi önemli.

En kısa zamanda güvenebileceğin bir İç Hastalıkları Uzmanı bul.

AŞK OLSUN DİYABET

Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Bu hastalığın erkekliği kötü etkilediğini duydum. Tedbiri yok mu? Erkekliğim biter mi?

KAN glikozunu yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Su iç. Hareketsiz kalma.

Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/dl üzerindeyse bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Bunları yap erkekliğin azalır diye korkma.

HANIMDAN UTANIYORUM!

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. Hanımdan utanıyorum. Yardım edin.

SEN, senin normallerinle ilgilen. "Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatı kabusa çevirir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu, kaygısız çalış. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikiyatri ihtiyacı da olabilir.