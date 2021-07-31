Eşim mutlu değil
Eşimi mutlu edemiyorum. 2 çocuğum var. Ne yapmalıyım? İlaç mı kullanayım yoksa tedavi mi olayım?
PANİK yok. Neticede bu, iki kişilik bir konu bu.
Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Uykusuz kalma. İşte bütün enerjini harcama. Gerilim, kaygı ve korku pilini çabuk bitirir.
Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır. Kullandığın ilaç var mı bahsetmemişsin.
Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Senin için söylediklerimi eşin içinde düzenle. Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın. Bir yere yetişmiyorsunuz unutmayın.
Sertleşme, erken boşalma sorunlarının en sık nedeni psikolojik olumsuzluklardır.
Unutmayın.
ANDROPOZDAN BIKTIM
63 yaşındayım. Sıkıldım desem andropoz diyorlar. Unutkanlık diyorum andropoz diyorlar.
Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?
80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir.
Kadınların menopozu gibi bir durum yani. "Atsa tutar" bir durum gibi. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, cinsel güç ve istek kaybı, sertleşmede azalma, sertlik süresinde azalma, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.
YORGUNLUK AŞKI TÜKETİR
Doktorum ben gardiyanım.
Malum stres çok...
İki yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim.
Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?
VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al.
Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış.
Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekan ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.
YENİ EVLİYİZ AMA...
Eşimle dört aydır evliyiz. İyi huylu sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?
YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker.
Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir.
Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.
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