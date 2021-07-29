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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 29 Temmuz 2021, Perşembe

Aşk iyileştirir

Eşimle sorunum yok. Kendisi de çok şükür benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz.
Ancak arkadaşlarım söyledi. Çok ilişkiye girince erkeklerde prostat kanseri olurmuş. Doğru mu bu?
KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır.
İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR...

Ben 59, eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor.
Son zamanlarda sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık ilişki cinsel organlar, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir.
Dinlenme dönemi gerekir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.

ÜROLOJİ UZMANINA GÖRÜN

Bisiklet sürüyorum. Üç aydır makatıma, torbalarıma, kasıklarıma ağrım var "Prostat iltihabı olabilir" dediler. 27 yaşında normal mi bu?
BİSİKLET oturaklarında, özellikle pudental sinir dediğimiz sinir kablosu baskı altında kalır.
Bu tip şikayetler yapabilir. Sizin yaşınızda da iltihap görülür. Üroloji uzmanına git. İltihap ihtimali araştırılsın.
Bir süre bisiklet sürmeyi bırkamalısın.

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