Prostat ve mutluluk

Prostatım büyümüş.

Hanımla sıkıntımız başladı.

İlişkide mutluluğu kaybettik.

Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum. Ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş daha mı iyi olur?

Bence Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir.

Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal.

Affınıza sığınıyorum.

65 yaşındayım. Eşimle cinsel münasebet konusunda iyi değiliz. Bu fantezi denilen şey hakkında bilgi almak istiyorum.

Bize uygun bir şey mi?

Fantezi, sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.

Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum ve fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

Prostat ve mutluluk Aşkta sınırsız hayal

Hocam, bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Saframı aldırdım.

Artık her şeyi yiyebilir miyim?

HAYIR. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikâyetlerin, hazımsızlıkların olabilir. Listeyi unutma!

Hazır mısın? Yaz o zaman. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), gaz yapıcı yiyecekler (kuru baklagiller, kereviz, karnabahar, lahana gibi sebzeler), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Sindirmek için çok safra gerekir. Sende de çok safra yok. Çünkü safra deposu yok. Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.

32 yaşındayım.

Akşam 8'de işim bitiyor.

Güneş yüzü görmüyorum.

Adetlerim düzenli. D vitamini kullanayım mı?

Öncelikle kan tahlili yaptır. Bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapısı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır.

Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır.

Unutma.