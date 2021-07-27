Sebebi diyabet
TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur.
Önce doğru tanı şart. Bu nedenle aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz.
Enfeksiyona bağlı ise kullanılan ilaçlara direnç var mı diye idrar kültürü gerekir. Kullanılan dozlar az gelebilir. Kullanım süresi az gelebilir. Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli. Şeker hastalığı araştırılır. Özellikle taharet musluğu ile temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.
İLAÇLARI DÜZENLİ KULLAN
Altı aydır çok kolay acıkıyorum. O zaman elim ayağım titriyor. Sinirleniyorum. Doktora gittim şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor? Kan şekerinin düşmesinin nedenleri nelerdir?
YEMEKLERİ ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, 'şeker hastalığında' kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir. Yeterince su içmeyi unutma.
KİLO DERT ÇEKER
Taksiciyim. Kiloluyum.
Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum.
Beklemek zorunda kalıyorum. Sigara da içiyorum.
'Nane çayı iç nefesin açılır' diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaran da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar.
Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir.
Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.
HEMEN DOKTORA BAŞVUR
Babamda gut hastalığı var. Ben alkol kullanmıyorum ancak eklemlerimde sürekli ağrı oluyor. Bu hastalık bende de görülür mü?
Babamın ilaçlarından içsem olur mu?
EKLEMLERDE özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz.
Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklarda var. Bize küçükten 'Her gördüğün sakallıyı deden sanma' derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da gut hastalığı olabilir. Bence hemen doktorunu seç. Takibe başla.
Taşıma suyla değirmen dönmez.
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