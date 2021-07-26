İlişkiye fıtık engeli
Fizik tedavi uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Gerçekten de fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinden geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
BRONŞİTE ZARAR VERMEZ
Babam felç geçirdi.
Doktoru yeni ilaç verdi.
Babamın bronşiti var. Bu ilaç zarar verir mi?
COUMADIN dediğimiz ilaçlar pıhtılaşma riskini, azaltsın diye verilir. Bronşite zarar vermez. Ancak zorlu öksürük sonucu ortaya çıkan kanamalar artabilir. Bronşit hastalarında karşılaşılan enfeksiyonlarda dikkatli olmak gerekir. Coumadin ve benzeri ilaçlar içlerinde penisilin grubu antibiyotik olduğundan kanama yapabilir. Kontrol testlerini erken yaptırın.
PLASTİK KISIRLIK YAPAR
1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi? ÇOK ilgisi var. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Bu durum sperm sayısını azaltabilir. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir. Plastikle sıcak su ve gıda tüketmeyin.
SON PİŞMANLIK YARAMAZ
Nafiz Bey, babam 11 yıldır alkol kullanıyor.
Dayım da alkol alırdı ve sirozdan öldü. Ben de korkmaya başladım.
Alkol alanlar ne zaman siroz olur?
HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Ancak sürekli alkol kullanımı karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara, hepatit mikrobu gibi çeşitli nedenler karaciğer yetersizliği gelişme süresini kısaltabilir. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Ama bunu babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul.
Babanla konuştur.
Göstermek söylemekten iyidir. Son pişmanlık kimsenin işine yaramıyor.
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