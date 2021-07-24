51’inde prostat

51 yaşındayım. İdrarda kanamam oldu. Hafif ağrım da var. Meğer prostatım büyümüş. Kan testinde prostat değerim yüksek çıkmış. Antibiyotik verdiler. Ne yaptıysam değeri düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?

SÜREKLİ doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. İki adımda çözülmediyse üçüncü adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün.

Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.

TÜP BEBEKTE BESLENME

Nafiz Hocam üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Şimdi tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı var mı?

SİGARA tüm bedene zararlı. Tüp bebek tedavisine de olumsuz etki gösterir. Yumurtalıklara ve spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir. Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.

NE YEMELİ?

Babam kalp krizi geçirdi. Kumadin ilaç başladılar. Arkadaşımın babası da kullanıyor. Yemek konusunda bir liste vermişler. Ancak doktor bize vermedi. Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanda pıhtılaşmayı engellerler. Bu nedenle hastaların ıspanak, brokoli, marul, lahana, karaciğer, yeşil çay, nohuttan uzak durmsı gerekir.