Cinsel hayatı etkilemez

Nafiz Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi hakkında bilgim yok. Cinsel hayatımıza zarar verir mi?

KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır.

Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Cinsel hayata ise bir zararı yoktur.

ÖNCE TANI KOYMALIYIZ

Yanaklarımın iç kısmında sertleşme var. Yemek ve kahvaltı yaparken ağzımdan taşıyor. Toplumda yemek yiyemem içemem. Kulak burun boğaz doktoru yapmıyor operasyon. Uyuyamıyorum. Bazı insanlar alay ediyorlar suratımla. Her türlü burun spreyi kullandım. Bunun bir çaresi var mı?

ÖNCE tanı koymamız lazım. Skleroderma gibi bazı romatizmal hastalıklarda kasla ve cilt sertleşebilir. Çiğneme zorlaşabilir. Bu nedenle romatizmal hastalık testleri gerekebilir. Diş gıcırdatması dediğimiz bruksizm hastalığında da yanakta masetter kası kalınlaşır. Sertleşir. Botox tedavileri yapılabilir.

Bu nedenle önce tanı koymak gerekir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekenleri planlayıp uygulayalım.

KARIN AĞRIM GEÇMİYOR

Yaklaşık bir yıldır sürekli karnım ağrıyor. Kabızlık şikayeti de yaşıyorum. Doktora gittim. "Spastik kolon hastalığı" dedi. İlaç kullandım.

Rahattım. Ancak bu sabah tuvalete çıktığımda karnımın sol tarafında kasığa doğru çok ağrım oldu. Hala da sol böbreğime dahi vuran ağrım devam ediyor. Sol ayağımı karnıma doğru hafif bükmem bile ağrıyı tetikliyor. Verilen ilacı tekrar alıp kullanmam gerekir mi?

KARIN ağrısı önemli bir şikayettir. Spastik kolon hastalığı dışında birçok hastalıkta da sol taraf karın ağrısı olabilir. Özellikle sol yumurtalık, sol böbrek, sol böbrek kanalı, dalak ile ilgili hastalıklarda da sol taraf karın ağrısı olabilir. Özellikle hareketle ağrının artması tekrar muayene edilmenizi gerektiren bir bulgudur. Muayene bulguları önemli bilgiler verir. Ve gerekirse tetkik yapılabilir. Muayene olmayı ihmal etmeyin.

CİLT TİPİ ÖNEMLİ

Doktor Bey, geçen hafta lazer epilasyon için merkeze gittim. Bana cildiniz tip 3 dediler. Bir hastalık mı bu?

HAYIR değil. Lazer epilasyon uygulamalarında cihaz ayarlamaları yapılabilmesi için cilt tipi tanımı önemlidir. Cilt Tiplerini belirleyen çeşitli tarifler vardır. Genellikle Fitzpatrick cilt tipi sınıflaması kullanılır. Cilt tipi vücuttaki genel dış görünüş, göz rengi, kıl dibi ve kıl rengi gibi bir takım özelliklere göre yapılır. Bu sınıflamaya göre tip 3 demek; açık buğday ten rengi, açık veya koyu göz rengi, kahverengi veya siyah kıl rengi demektir. Yani bir hastalık tipi değil merak etmeyin.