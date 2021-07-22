Kabız kalmamalısın
Sirozdan korkuyorum.
Pişmanlık her yarayı tamir eder. Önce sakin ol. En önemli konu senin alkolü bırakmaya karar vermen. Zaten bu kararı vermişsin. Tedavi için bir iç hastalıkları uzmanının takibine gir.
Takip uzun sürecek.
Psikiyatrik destek ve son zamanlarda uygulanan alkol alışkanlığına karşı bazı ilaçlarla yardımcı olabiliriz. Alkol kesilir kesilmez siroza gidiş varsa düzelmeye başlıyor.
Beslenmene dikkat etmen çok önemli. B vitamini açığı varsa takviye gerekir. Kabız kalmamalısın. Düzenli su iç. Yaklaşık 10-12 bardak su yeterli olur. Tansiyonun takibi, kan şeker ölçümün gerekir. İşler yoluna girince tekrar şımarıp geçmişi özleme. Yakınlarına dilediğin gibi sarılmak için sabırlı olmalı bu işin peşini bırakmamalısın.
SAFRA DEPON BİTMİŞ
1 ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?
Hayır. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikâyetlerin, hazımsızlıkların olabilir.
Listeyi unutma! Hazır mısın? Yaz o zaman.
Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, Kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, kuruyemişler, sakatatlar, gaz yapıcı yiyecekler (kuru baklagiller, kereviz, karnabahar, lahana gibi sebzeler), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.
KALSİYUMLA ALAKALI
Guatr ameliyatı oldum. Kasılmalar başladı. Paratiroid hormonum azalmış. Ameliyatla ilgisi var mı?
Olabilir. Ameliyatın tipine göre tiroid bezinin içindeki bu hormon üreten bezleri ayırır ve kalan parçanın içine yerleştirebilirler.
Paratiroid bezleri tiroid bezinin arkasında ve yapışık olarak bulunur. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıdadır. Paratiroid hormonu kandaki kalsiyum düzeyine göre salgılanır.
Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır. Bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Kan kalsiyumunu yükseltir.
Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır. İç hastalıkları uzmanı veya endokrin uzmanına takip edilmelisin.
YİYECEKLERİ İYİ ÇİĞNE
40 yaşındayım. Midemde 4 sene önce çektirdiğim endoskopide gastrit çıkmıştı. Aldığım ilaçlar işe yaramadı. Mide ve karın ağrım geçmiyor.
Ne yapacağımı şaşırdım...
Mide hastalıkları sadece hap yutunca geçen hastalıklar değildir. Az az sık sık yemek yemelisiniz.
İyi çiğnemeli yeterince su içmelisiniz. Stres tek başına tekrar tekrar mide yüzeyine zarar veren değişikliklere neden olur.
Bu nedenle tek bir doktor takibinde kalmalısınız.
İlaçları düzenli kullanırken, takibi doğru ve sürekli yaparken alışkanlıklar değişmezse hastalık maalesef tekrar eder. Özellikle alkol ve sigara tüketimi, çerez yeme mide sıkıntılarını tekrarlatabilir.
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