Nefesim kesiliyor

Hocam kiloluyum, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söyledi. Bir de ilişkide nefesim kesiliyor. Zayıflasam düzelir miyim?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına git. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme mümkün değil. Su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

AŞI OLMALISIN

Komşuma "Hepatit hastalığın var" demişler. Korunmak için nelere dikkat edeyim?

HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Çeşit çeşit hepatit var. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli. Ama genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Hepatit B ve D'den korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'ye karşı aşılanın. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır. Hepatit C'den korunmak için hasta kanıyla bulaşmış nesnelerle cildin delinmesinden sakının.

ANANAS ÖDEMİ SÖKER

Ben adet dönemlerimde çok sancı çekiyorum. Şişiyorum. Bir tavsiye verin. Ama ilaç vermeyin.

ANANAS, güçlü bir ödem söktürücüdür. Günde 1-2 halka kadar tüketmek özellikle kadınlarda adet döneminde oluşabilecek ödemi engeller. Eğer beden yapınız uygunsa adet döneminde günde 1 tane en fazla 2 fincan Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Sizin bedeninizdeki etkilerini takip edin. Bize bilgi verin.

KABIZLIĞIN İLACI ERİK

Yaklaşık 1 yıldır kabızlık çekiyorum. 3 aydır kabızlık çayı içiyorum. Bir işe yaramadı. Erik yesem iyi gelir mi? Kompostosu olur mu?

O KADAR uğraşma. Tazesini bul ye. Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin. Tabii miden müsaitse. 'Komposto yapacağım' diye bir sürü şeker veya şekerli sıvı da bedene girecek. Gerek yok. Ayrıca erikte bol bol C vitamini var. Göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini, osmotik basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da yeterince bulunur. Kalsiyum ve demir de cabası. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da gayet iyi gelir. Ama hareket etmezsen, sıkıntını, stresini azaltmazsan bağırsaklar rahatlamaz. Vaktinde tuvalet ihtiyacını görmezsen kabızlığın geçmez.